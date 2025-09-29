Массовая стрельба в церкви Мичигана: двое погибших, 8 раненых

В небольшом городе Мичигана (США) произошла трагедия: вооруженный мужчина врезался автомобилем в церковь и открыл стрельбу по прихожанам. Погибли двое, еще восемь получили ранения, а сам нападавший был ликвидирован полицией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 сентября, в Гранд-Бланке. Нападавший, 40-летний житель города Бертон Томас Джейкоб Санфорд, направил машину во вход мормонской церкви, а затем открыл огонь из штурмовой винтовки. В результате погибли два человека, восемь получили ранения. После этого злоумышленник устроил пожар в здании, которое быстро охватило пламя и густой дым.

"Мы считаем, что найдем еще несколько жертв, как только получим доступ к месту пожара", – отметил на пресс-конференции начальник полиции Гранд-Бланка Уильям Ренье. По его словам, в момент нападения внутри находились сотни людей.

Действия полиции

Два офицера — один из Департамента природных ресурсов штата и второй из местного подразделения — немедленно прибыли на место и вступили в перестрелку с вооруженным мужчиной. В результате нападавший был застрелен. Полиция намерена обыскать дом Санфорда и изучить его телефонные данные для установления мотива преступления.

Свидетельства очевидцев

Женщина по имени Паула рассказала в эфире телеканала WXYZ, что происходящее напоминало сцену из кошмара. "Мы услышали большой взрыв, и дверь вылетела. А потом все выбежали", – сказала она. По ее словам, стрелок целился в прихожан, когда они пытались покинуть здание. "Я потеряла там друзей, и некоторые из моих маленьких детей в начальной школе, которых я учу по воскресеньям, пострадали. Это очень ужасно для меня".

Масштаб проблемы

Согласно данным Архива насилия с применением огнестрельного оружия, трагедия в Гранд-Бланке стала уже 324-м массовым расстрелом в США с начала 2025 года.

Губернатор Мичигана Гретхен Витмер заявила: "Мое сердце разрывается за общину Гранд-Бланк. Насилие где угодно, особенно в местах религиозного поклонения, неприемлемо".

Президент Дональд Трамп на своей странице в Truth Social подчеркнул, что стрельба "похожа на очередное целенаправленное нападение на христиан в Соединенных Штатах Америки".