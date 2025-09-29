ua en ru
Пн, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Массовая стрельба в церкви Мичигана: двое погибших, 8 раненых

США, Понедельник 29 сентября 2025 03:50
UA EN RU
Массовая стрельба в церкви Мичигана: двое погибших, 8 раненых Иллюстративное фото: Стрельба в Мичигане унесла жизнь двоих людей (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В небольшом городе Мичигана (США) произошла трагедия: вооруженный мужчина врезался автомобилем в церковь и открыл стрельбу по прихожанам. Погибли двое, еще восемь получили ранения, а сам нападавший был ликвидирован полицией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 сентября, в Гранд-Бланке. Нападавший, 40-летний житель города Бертон Томас Джейкоб Санфорд, направил машину во вход мормонской церкви, а затем открыл огонь из штурмовой винтовки. В результате погибли два человека, восемь получили ранения. После этого злоумышленник устроил пожар в здании, которое быстро охватило пламя и густой дым.

"Мы считаем, что найдем еще несколько жертв, как только получим доступ к месту пожара", – отметил на пресс-конференции начальник полиции Гранд-Бланка Уильям Ренье. По его словам, в момент нападения внутри находились сотни людей.

Действия полиции

Два офицера — один из Департамента природных ресурсов штата и второй из местного подразделения — немедленно прибыли на место и вступили в перестрелку с вооруженным мужчиной. В результате нападавший был застрелен. Полиция намерена обыскать дом Санфорда и изучить его телефонные данные для установления мотива преступления.

Свидетельства очевидцев

Женщина по имени Паула рассказала в эфире телеканала WXYZ, что происходящее напоминало сцену из кошмара. "Мы услышали большой взрыв, и дверь вылетела. А потом все выбежали", – сказала она. По ее словам, стрелок целился в прихожан, когда они пытались покинуть здание. "Я потеряла там друзей, и некоторые из моих маленьких детей в начальной школе, которых я учу по воскресеньям, пострадали. Это очень ужасно для меня".

Масштаб проблемы

Согласно данным Архива насилия с применением огнестрельного оружия, трагедия в Гранд-Бланке стала уже 324-м массовым расстрелом в США с начала 2025 года.

Губернатор Мичигана Гретхен Витмер заявила: "Мое сердце разрывается за общину Гранд-Бланк. Насилие где угодно, особенно в местах религиозного поклонения, неприемлемо".

Президент Дональд Трамп на своей странице в Truth Social подчеркнул, что стрельба "похожа на очередное целенаправленное нападение на христиан в Соединенных Штатах Америки".

Напоминаем, что 12 сентября в селе Подрясное Львовского района произошла стрельба в здании автосервиса: около полудня в офисном помещении обнаружили двух работников с огнестрельными ранениями, которые оказались смертельными. Причины и обстоятельства трагедии выясняют правоохранители, на месте происшествия работают экстренные службы.

Отметим, что в американском городе Эвергин (штат Колорадо) произошла стрельба в школе Evergreen High School, в результате которой огнестрельные ранения получили как минимум трое несовершеннолетних.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Народная партия Теракт
Новости
Когда начнется отопительный сезон в Украине: что говорит Свириденко
Когда начнется отопительный сезон в Украине: что говорит Свириденко
Аналитика
Молдова на краю. Остановит ли Санду пророссийский реванш на выборах
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Молдова на краю. Остановит ли Санду пророссийский реванш на выборах