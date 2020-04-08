Масочный режим и социальные дистанции: Кабмин работает над планом выхода из карантина

Карантин в Украине в апреле не закончится, однако правительство разрабатывает план выхода из карантина с мая. Об этом в ходе заседания Кабмина сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что ослабление карантина будет возможным только при условии снижения уровня заболеваемости коронавирусом в Украине.

"В мае, при условии положительной динамики, мы запустим экономику Украины по определенному плану, о котором дополнительно уведомит правительство. (План, - ред.) четко расписан и каждый будет знать свою роль, время и место, когда он начнет ходить на работу, полноценно работать, какие будут социальные стандарты нашей жизни в мае: масочный режим, социальные дистанции, рассрочка во времени начала и завершения рабочего времени, чтобы не создавать часы пик. Над этими пунктами правительство работает. В апреле мы от карантина не отойдем", - подчеркнул он.

Напомним, как писало РБК-Украина, по словам Шмыгаля, карантин в Украине могут продлить до мая.

Как известно, из-за распространения коронавируса в Украине с 12 марта введен карантин. Сначала его вводили до 3 апреля, однако впоследствии продлили до 24 апреля. На этот период в Украине введены тотальные ограничения на передвижение (группы не более двух человек), масочный режим. В стране закрыто все кроме продуктовых и продовольственных магазинов, аптек, банков, почты и АЗС. Также закрыты украинские границы и приостановлено транспортное сообщение между областями, передвижение возможно только на собственном транспорте.