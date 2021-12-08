Масочный режим и COVID-пропуска: в Англии вводят "план Б", чтобы сдержать новый штамм
Фото: в Англии вводят "план Б", чтобы сдержать новый штамм (Getty Images)
С сегодняшнего дня в Англии начали действовать более жесткие карантинные ограничения. В стране пытаются замедлить распространение нового штамма "Омикрон".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Новые меры могут ударить по ресторанному бизнесу в стране и по экономике Англии в целом.
"Хотя картина может улучшиться, и я искренне надеюсь, что это произойдет, мы знаем, что безжалостная логика экспоненциального роста может привести к значительному увеличению госпитализаций и, увы, смертей", - заявил Джонсон во время пресс-конференции.
Что предусматривает "план Б", который объявили в Англии
- возврат масочного режима в общественных транспортах, магазинах и общественных местах;
- рекомендации по дистанционной работе;
- COVID-пропуск стал обязательным для посещения ночных клубов и мест с большим скоплением людей.
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия также установили собственные и более жесткие ограничения.