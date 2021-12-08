Масковий режим та COVID-перепустки: в Англії запроваджують "план Б", щоб стримати новий штам
Фото: в Англії запроваджують "план Б", щоб стримати новий штам (Getty Images)
Відсьогодні в Анлії почали діяти більш жорсткі карантинні обмеження. В країні намагаються уповільнити поширення нового штаму "Омікрон".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Нові заходи можуть вдарити по ресторанному бізнесу в країні й по економіці Англії загалом.
"Хоча картина може покращитись, і я щиро сподіваюся, що це станеться, ми знаємо, що безжальна логіка експоненційного зростання може призвести до значного збільшення госпіталізацій та, на жаль, смертей", - заявив Джонсон під час пресконференції.
Що передбачає "план Б", який оголосили в Англії
- повернення маскового режиму у громадських транспортах, магазинах й громадських місцях;
- рекомендації з дистанційної роботи;
- COVID-перепустка стала обов’язковою для відвідування нічних клубів та місць з великим скупченням людей.
Шотландія, Уельс й Північна Ірландія також встановили власні та жорсткіші обмеження.