Масковий режим та COVID-перепустки: в Англії запроваджують "план Б", щоб стримати новий штам

Відсьогодні в Анлії почали діяти більш жорсткі карантинні обмеження. В країні намагаються уповільнити поширення нового штаму "Омікрон".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нові заходи можуть вдарити по ресторанному бізнесу в країні й по економіці Англії загалом.

"Хоча картина може покращитись, і я щиро сподіваюся, що це станеться, ми знаємо, що безжальна логіка експоненційного зростання може призвести до значного збільшення госпіталізацій та, на жаль, смертей", - заявив Джонсон під час пресконференції.

Що передбачає "план Б", який оголосили в Англії

повернення маскового режиму у громадських транспортах, магазинах й громадських місцях;

рекомендації з дистанційної роботи;

COVID-перепустка стала обов’язковою для відвідування нічних клубів та місць з великим скупченням людей.

Шотландія, Уельс й Північна Ірландія також встановили власні та жорсткіші обмеження.