Маскування не допомогло. У Києві затримали осквернителя меморіалу загиблим воїнам

Київ, Четвер 26 лютого 2026 20:37
Маскування не допомогло. У Києві затримали осквернителя меморіалу загиблим воїнам Фото: у Києві затримали чоловіка, який знущався з меморіалу на Майдані (t.me/gunpKyiv)
Автор: Іван Носальський

Поліція Києва знайшла і затримала чоловіка, який знущався з меморіалу загиблим захисникам на Майдані. Правопорушник збрив вуса, щоб його не впізнали, але це не допомогло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва в Telegram.

Скандальне відео

Днями в мережі з'явилося відео, на якому чоловік голосно сміявся над меморіалом загиблим воїнам на Майдані Незалежності.

"Вася! Це центр міста. Що ти понавтикав тут усяких прапорців?... Давай прибирай усе - люди тут відпочивають", - говорив він.

Затримання порушника

Уже сьогодні, 26 лютого, чоловіка затримали правоохоронці в Києві.

Як зазначили в поліції, правопорушник зрозумів, що він "прославився на всю країну" своєю ганебною поведінкою. Тому, щоб його не впізнали люди, він збрив вуса.

"Встановлено, що автор повідомлення - 37-річний киянин, який перебуває в СЗЧ", - йдеться в повідомленні поліції.

Мотиви свого вчинку осквернитель пояснити не зміг.

Напад на військового

Нагадаємо, у січні стало відомо про скандальний випадок нападу на 59-річного військовослужбовця, який стався в Голосіївському районі Києва, куди чоловік приїхав у відпустку.

За даними слідства, потерпілий звернувся до двох перехожих із проханням підказати дорогу до метро, після чого ті наздогнали його, збили з ніг і жорстоко побили.

Зловмисники відібрали у військового рюкзак з особистими речами, документами, телефонами та грошима на суму близько 8 тисяч гривень.

