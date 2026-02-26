Маскування не допомогло. У Києві затримали осквернителя меморіалу загиблим воїнам
Поліція Києва знайшла і затримала чоловіка, який знущався з меморіалу загиблим захисникам на Майдані. Правопорушник збрив вуса, щоб його не впізнали, але це не допомогло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва в Telegram.
Скандальне відео
Днями в мережі з'явилося відео, на якому чоловік голосно сміявся над меморіалом загиблим воїнам на Майдані Незалежності.
"Вася! Це центр міста. Що ти понавтикав тут усяких прапорців?... Давай прибирай усе - люди тут відпочивають", - говорив він.
Затримання порушника
Уже сьогодні, 26 лютого, чоловіка затримали правоохоронці в Києві.
Як зазначили в поліції, правопорушник зрозумів, що він "прославився на всю країну" своєю ганебною поведінкою. Тому, щоб його не впізнали люди, він збрив вуса.
"Встановлено, що автор повідомлення - 37-річний киянин, який перебуває в СЗЧ", - йдеться в повідомленні поліції.
Мотиви свого вчинку осквернитель пояснити не зміг.
Напад на військового
Нагадаємо, у січні стало відомо про скандальний випадок нападу на 59-річного військовослужбовця, який стався в Голосіївському районі Києва, куди чоловік приїхав у відпустку.
За даними слідства, потерпілий звернувся до двох перехожих із проханням підказати дорогу до метро, після чого ті наздогнали його, збили з ніг і жорстоко побили.
Зловмисники відібрали у військового рюкзак з особистими речами, документами, телефонами та грошима на суму близько 8 тисяч гривень.