Маскировали наркотики под лекарства и косметику: СБУ разоблачила наркокурьеров

По информации правоохранителей, среднемесячные "прибыли" наркокурьеров составляли десятки тысяч долларов.

Указано, что на территории аэропорта "Борисполь" силовики разоблачили двух наркокурьеров.

Так, злоумышленники пытались ввезти в Украину партию псевдоэфедрина-прекурсора, который в нарколабораториях используют для изготовления метамфетамина.

Злоумышленники декларировали багаж как лекарственные средства, а после перенаправления наркотиков планировали реализовать их через собственную сеть дилеров.

Установлено, что задержанные входят в состав международной преступной группировки, которая специализируется на сбыте оптовых партий наркотиков из одной из африканских стран.

СБУ удалось установить организатора ячейки наркогруппировки в Украине.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему и другим участникам подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в Киеве задержан еще один организатор контрабандного канала наркотиков в Украину.

Известно, что злоумышленники переправляли каннабис из одной из стран Северной Америки под видом косметической продукции. Для переправки "товара" они использовали сервисы международной почтовой связи.

Силовики задержали организатора наркотрафика во время получения очередной "посылки", ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 305.

Фото: задержание силовиками участников международного канала контрабанды (ssu.gov.ua)