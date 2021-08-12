Маскували наркотики під ліки і косметику: СБУ викрила наркокур’єрів

За інформацією правоохоронців, середньомісячні "прибутки" наркокур’єрів становили десятки тисяч доларів.

Вказано, що на території аеропорту "Бориспіль" силовики викрили двох наркокур’єрів.

Так, зловмисники намагалися завезти до України партію псевдоефедрину - прекурсору, який у нарколабораторіях використовують для виготовлення метамфетаміну.

Зловмисники декларували багаж як лікарські засоби, а після перенаправлення наркотиків планували реалізувати їх через власну мережу дилерів.

Встановлено, що затримані входять до складу міжнародного злочинного угруповання, яке спеціалізується на збуті оптових партій наркотиків з однієї з африканських країн.

СБУ вдалося встановити організатора осередку наркоугруповання в Україні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому та іншим учасникам підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, у Києві затримано ще одного організатора контрабандного каналу наркотиків до України.

Відомо, що зловмисники переправляли канабіс з однієї з країн Північної Америки під виглядом косметичної продукції. Для переправлення "товару" вони використовували сервіси міжнародного поштового зв’язку.

Силовики затримали організатора наркотрафіку під час отримання чергової "посилки", йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 305.

Фото: затримання силовиками учасників міжнародного каналу контрабанди (ssu.gov.ua)