Маски, костюмы и антисептики: Польша передала Украине 145 тонн гумпомощи

Польша передала Украине защитные костюмы, маски, щитки, перчатки и антисептики
В Украину прибыли 145 тонн польской гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Груз доставили 12 спецавтомобилей Государственной пожарной службы Польши.
Об этом сообщили в Киевской таможне.
Колонна польских автомобилей доставила гуманитарку в Киев для дальнейшего растаможивания.
"Сегодня таможней осуществлено таможенное оформление гуманитарного груза, который поступил в рамках международной помощи от Республики Польша в Украину. Таможенное оформление длилось около получаса, в целом прибыло 12 автомобилей со 145 тоннами груза", - сообщил и.о. начальника Киевской таможни Антон Борисенко.
#Київською_митницею здійснено митне оформлення 145 тонн польського гуманітарного конвою з засобами для боротьби з...Опубліковано Київська митниця Держмитслужби Четвер, 25 червня 2020 р.
Польша передала Украине защитные костюмы, маски, щитки, перчатки, антисептические средства и тому подобное.
Напомним, в конце апреля состоялся разговор президентов Украины Владимира Зеленского и Польши Анджея Дуды. Лидеры государств договорились о сотрудничестве для преодоления последствий коронакризиса.
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Автор: Роман Калиниченко