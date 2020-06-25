Маски, костюмы и антисептики: Польша передала Украине 145 тонн гумпомощи

Фото: один из польских грузовиков (скриншот видео facebook.com/KYIVcustomsUA)

Польша передала Украине защитные костюмы, маски, щитки, перчатки и антисептики

В Украину прибыли 145 тонн польской гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом. Груз доставили 12 спецавтомобилей Государственной пожарной службы Польши.

Об этом сообщили в Киевской таможне.

Колонна польских автомобилей доставила гуманитарку в Киев для дальнейшего растаможивания.

"Сегодня таможней осуществлено таможенное оформление гуманитарного груза, который поступил в рамках международной помощи от Республики Польша в Украину. Таможенное оформление длилось около получаса, в целом прибыло 12 автомобилей со 145 тоннами груза", - сообщил и.о. начальника Киевской таможни Антон Борисенко.

#Київською_митницею здійснено митне оформлення 145 тонн польського гуманітарного конвою з засобами для боротьби з... Опубліковано Київська митниця Держмитслужби Четвер, 25 червня 2020 р.

Польша передала Украине защитные костюмы, маски, щитки, перчатки, антисептические средства и тому подобное.

Напомним, в конце апреля состоялся разговор президентов Украины Владимира Зеленского и Польши Анджея Дуды. Лидеры государств договорились о сотрудничестве для преодоления последствий коронакризиса.

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Автор: Роман Калиниченко