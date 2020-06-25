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Маски, костюми і антисептики: Польща передала Україні 145 тонн гумдопомоги

Новини » Коронавірус     25.06.2020 - 20:35
Маски, костюми і антисептики: Польща передала Україні 145 тонн гумдопомоги
Фото: одна з польських вантажівок (скріншот відео facebook.com/KYIVcustomsUA)

Польща передала Україні захисні костюми, маски, щитки, рукавички та антисептики

В Україну прибули 145 тонн польської гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом. Вантаж доставили 12 спецавтомобілів Державної пожежної служби Польщі.

Про це повідомили у Київській митниці.

Колона польських автомобілів доставила гуманітарку до Києва для її подальшого розмитнення.

"Сьогодні митницею здійснено митне оформлення гуманітарного вантажу, який надійшов в рамках міжнародної допомоги від Республіки Польща до України. Митне оформлення тривало біля півгодини, загалом прибуло 12 автомобілів зі 145 тоннами вантажу" - повідомив в.о. начальника Київської митниці Антон Борисенко.

#Київською_митницею здійснено митне оформлення 145 тонн польського гуманітарного конвою з засобами для боротьби з...

Опубліковано Київська митниця Держмитслужби Четвер, 25 червня 2020 р.

Польща передала Україні захисні костюми, маски, щитки, рукавички, антисептичні засоби тощо.

Нагадаємо, в кінці квітня відбулася розмова президентів України Володимира Зеленського та Польщі Анджея Дуди. Лідери держав домовились про співпрацю для подолання наслідків коронакризи.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України ПольшаГуманітарна допомога
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