Маски, костюми і антисептики: Польща передала Україні 145 тонн гумдопомоги

Польща передала Україні захисні костюми, маски, щитки, рукавички та антисептики
В Україну прибули 145 тонн польської гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом. Вантаж доставили 12 спецавтомобілів Державної пожежної служби Польщі.
Про це повідомили у Київській митниці.
Колона польських автомобілів доставила гуманітарку до Києва для її подальшого розмитнення.
"Сьогодні митницею здійснено митне оформлення гуманітарного вантажу, який надійшов в рамках міжнародної допомоги від Республіки Польща до України. Митне оформлення тривало біля півгодини, загалом прибуло 12 автомобілів зі 145 тоннами вантажу" - повідомив в.о. начальника Київської митниці Антон Борисенко.
#Київською_митницею здійснено митне оформлення 145 тонн польського гуманітарного конвою з засобами для боротьби з...Опубліковано Київська митниця Держмитслужби Четвер, 25 червня 2020 р.
Польща передала Україні захисні костюми, маски, щитки, рукавички, антисептичні засоби тощо.
Нагадаємо, в кінці квітня відбулася розмова президентів України Володимира Зеленського та Польщі Анджея Дуди. Лідери держав домовились про співпрацю для подолання наслідків коронакризи.
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Автор: Роман Калиниченко