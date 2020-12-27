С масками и без песен: украинцам дали рекомендации, как отметить Новый год

Фото: человек возле новогодней елки (РБК-Украина)

В Министерстве здравоохранения Украины дали рекомендации, как безопасно отпраздновать Новый год и Рождество в условиях пандемии коронавируса. Лучшим способом назвали празднование в узком семейном кругу.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

В случае плохого самочувствия граждан призывают оставаться дома. Если же граждане решили отправиться на новогоднюю вечеринку, следует придерживаться следующих правил:

Если приглашаете гостей к себе домой, продумайте все меры безопасности и заранее сообщите правила гостям;

Ограничьте количество гостей, чтобы создать возможности для физической дистанции. Избегайте прямого контакта с другими, такими как рукопожатие и объятия;

По возможности празднуйте на открытом воздухе. Если празднование будет в закрытом помещении - регулярно проветривайте его;

Просите гостей носить маски, кроме приемов пищи и питья;

Необходимо часто мыть руки, а также пользоваться антисептиком;

Просите гостей не петь и не кричать, особенно в помещении. Снизьте громкость фоновой музыки, чтобы людям не приходилось громко кричать или говорить, чтобы их услышали;

Надевайте маску, когда готовите. Ограничьте скопление гостей в местах, где готовят пищу - на кухне или у гриля. Подавать еду лучше ограниченному количеству людей, они должны быть в маске;

Дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаются, и любые предметы совместного пользования в перерывах между использованием.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, как будут работать заведения и транспорт на Новый год и Рождество.

Также сообщалось, что в Украине ожидают роста заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников.