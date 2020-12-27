З масками і без пісень: українцям дали рекомендації, як відзначити Новий рік

Фото: людей біля новорічної ялинки (РБК-Україна)

У Міністерстві охорони здоров'я України дали рекомендації, як безпечно відсвяткувати Новий рік і Різдво в умовах пандемії коронавірусу. Кращим способом назвали святкування у вузькому сімейному колі.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

У разі поганого самопочуття громадян закликають залишатися вдома. Якщо ж громадяни вирішили відправитися на новорічну вечірку, варто дотримуватися наступних правил:

Якщо запрошуєте гостей до себе додому, продумайте всі заходи безпеки і заздалегідь повідомте правила гостям;

Обмежте кількість гостей, щоб створити можливості для фізичної дистанції. Уникайте прямого контакту з іншими, такими як рукостискання і обійми;

За можливості святкуйте на відкритому повітрі. Якщо святкування буде в закритому приміщенні - регулярно провітрюйте його;

Просіть гостей носити маски, крім приймання їжі і пиття;

Необхідно часто мити руки, а також користуватися антисептиком;

Просіть гостей не співати і не кричати, особливо в приміщенні. Знизьте гучність фонової музики, щоб людям не доводилося голосно кричати або говорити, аби їх почули;

Надягайте маску, коли готуєте. Обмежте скупчення гостей в місцях, де готують їжу на кухні або у гриля. Подавати їжу краще обмеженій кількості людей, вони повинні бути в масці;

Дезінфікуйте поверхні, до яких часто торкаються, і будь-які предмети спільного користування в перервах між використанням.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, як працюватимуть заклади та транспорт на Новий рік і Різдво.

Також повідомлялося, що в Україні очікують зростання захворюваності COVID-19 після новорічних свят.