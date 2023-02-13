Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що система супутникового зв'язку Starlink продовжує працювати на лінії фронту в Україні. Однак він побоюється "ескалації конфлікту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь Маска колишньому астронавту НАСА сенатору Скотту Келлі у Twitter.

Келлі закликав Маска відновити повну функціональність супутників Starlink. Він заявив, що захист від геноцидного вторгнення не є наступальними можливостями. "Це виживання. Невинні життя будуть втрачені. Ви можете допомогти. Дякую", - написав Келлі.

У відповідь Маск заявив, що заява Келлі - це "пропагандистська нісенітниця". За його словами, Starlink - це комунікаційна магістраль України, особливо на передовій, де майже весь інший інтернет-зв'язок знищено.

"Але ми не допустимо ескалації конфлікту, що може призвести до Третьої світової війни", - додав він.