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Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні

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США, Понеділок 13 лютого 2023 09:50
Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що система супутникового зв'язку Starlink продовжує працювати на лінії фронту в Україні. Однак він побоюється "ескалації конфлікту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь Маска колишньому астронавту НАСА сенатору Скотту Келлі у Twitter.

Келлі закликав Маска відновити повну функціональність супутників Starlink. Він заявив, що захист від геноцидного вторгнення не є наступальними можливостями. "Це виживання. Невинні життя будуть втрачені. Ви можете допомогти. Дякую", - написав Келлі.

Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні

У відповідь Маск заявив, що заява Келлі - це "пропагандистська нісенітниця". За його словами, Starlink - це комунікаційна магістраль України, особливо на передовій, де майже весь інший інтернет-зв'язок знищено.

"Але ми не допустимо ескалації конфлікту, що може призвести до Третьої світової війни", - додав він.

Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні

Раніше президент SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що SpaceX зробила кроки, щоб завадити військовим України використовувати супутниковий інтернет-сервіс Starlink для управління безпілотниками у регіоні під час війни з Росією.

Глава Мінцифри Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що зараз в Україні немає проблем із роботою терміналів Starlink.

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Илон Маск
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