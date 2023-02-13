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Маск сделал заявление о работе Starlink в Украине

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США, Понедельник 13 февраля 2023 09:50
Маск сделал заявление о работе Starlink в Украине Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что система спутниковой связи Starlink продолжает работать на линии фронта в Украине. Однако он опасается "эскалации конфликта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Маска бывшему астронавту НАСА сенатору Скотту Келли в Twitter.

Келли призвал Маска восстановить полную функциональность спутников Starlink. Он заявил, что защита от геноцидного вторжения не является наступательными возможностями. "Это выживание. Невинные жизни будут потеряны. Вы можете помочь. Спасибо", - написал Келли.

Маск сделал заявление о работе Starlink в Украине

В ответ Маск заявил, что заявление Келли - это "пропагандистская чушь". По его словам, Starlink - это коммуникационная магистраль Украины, особенно на передовой, где почти вся другая интернет-связь уничтожена.

"Но мы не допустим эскалации конфликта, что может привести к Третьей мировой войне", - добавил он.

Маск сделал заявление о работе Starlink в Украине

Ранее президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что SpaceX предприняла шаги, чтобы помешать военным Украины использовать спутниковый интернет-сервис Starlink для управления беспилотниками в регионе во время войны с Россией.

Глава Минцифры Михаил Федоров в интервью РБК-Украина заявил, что сейчас в Украине не наблюдается проблем с работой терминалов Starlink.

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Илон Маск
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