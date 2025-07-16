Маск змінив номер телефону після сварки з Трампом, - спікер Джонсон

За словами Джонсона, Маск перестав із ним спілкуватися після сварки з президентом Дональдом Трампом.

"Я відправив йому довге текстове повідомлення, а потім його номер телефону змінився, тому що після сварки щось сталося - я зрозумів, що відправляю його кудись у порожнечу, і він так і не прочитав", - додав спікер.

Джонсон уточнив, що між ним і Маском зараз ведуться переговори через третіх осіб, щоб відновити контакт.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним особисто. Ми повинні виправити ситуацію", - вважає він.

За словами Джонсона, Маску, Трампу і Республіканській партії необхідно усунути розбіжності до проміжних виборів.

"Чесно кажучи, я думаю, президент (Трамп - ред.) теж це розуміє, але між ними є напруга", - додав спікер.