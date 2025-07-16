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Маск поменял номер телефона после ссоры с Трампом, - спикер Джонсон

Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бывший глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск после ссоры с президентом США Дональдом Трампом сменил номер телефона.

Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEWSMAX.

По словам Джонсона, Маск перестал с ним общаться после ссоры с президентом Дональдом Трампом.

"Я отправил ему длинное текстовое сообщение, а потом его номер телефона изменился, потому что после ссоры что-то произошло - я понял, что отправляю его куда-то в пустоту, и он так и не прочнл", - добавил спикер. 

Джонсон уточнил, что между ним и Маском сейчас ведутся переговоры через третьих лиц, чтобы восстановить контакт.

"Я с нетерпением жду встречи с ним лично. Мы должны исправить ситуацию", - считает он. 

По словам Джонсона, Маску, Трампу и Республиканской партии необходимо устранить разногласия до промежуточных выборов.

"Честно говоря, я думаю, президент (Трамп - ред.) тоже это понимает, но между ними есть напряжение", - добавил спикер.

Ссора Трампа с Маском

Напомним, ссора между Илоном Маском и Дональдом Трампом вспыхнула на фоне растущих политических разногласий и принятия закона "Один большой прекрасный закон", который Маск резко раскритиковал.

Миллиардер счел документ недостаточно радикальным в борьбе с бюджетными расходами эпохи Джо Байдена, тогда как Трамп и союзники в Конгрессе, включая спикера Майка Джонсона, настаивали на его стратегической важности.

Маск, долгое время неформально сотрудничавший с республиканцами, воспринял это как отступление от обещаний реальных реформ и объявил о планах создать новую политическую силу - "Партии Америки".

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