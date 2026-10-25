Маск злякався удару РФ по Starlink і наполягає на цивільному використанні супутників

Маск прокоментував публікацію про здатність Росії знищувати супутники на орбіті. Як приклад у дописі згадували випробування російської протисупутникової зброї, проведене 15 листопада 2021 року. Тоді РФ запустила ракету "Нудол" і знищила власний старий супутник.

У відповідь Маск написав, що це одна з головних причин, чому Starlink має залишатися цивільним проєктом.

За його словами, супутниковий зв'язок можна використовувати для підтримки військової інфраструктури. Водночас Маск виступає проти застосування Starlink для безпосередніх наступальних ударів, оскільки в такому разі супутники можуть стати законною ціллю для удару у відповідь.

Мільярдер також звернув увагу на можливі наслідки знищення супутників на орбіті. Якщо противник підірве супутники Starlink, уламки можуть спричинити ланцюгову реакцію зіткнень і створити небезпечне середовище для інших космічних апаратів.

Таке забруднення орбіти може ускладнити використання космосу на тривалий час. Саме цей ризик Маск назвав однією з причин, чому супутники Starlink, на його думку, мають зберігати цивільне призначення.