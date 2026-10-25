Маск злякався удару РФ по Starlink і наполягає на цивільному використанні супутників

Starlink може стати мішенню для російської атаки, якщо супутники використовуватимуть для наступальних ударів. Водночас їхнє знищення загрожує не лише зв'язку, а й безпеці на орбіті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в соцмережі Х американського мільярдера Ілона Маска.
Маск прокоментував публікацію про здатність Росії знищувати супутники на орбіті. Як приклад у дописі згадували випробування російської протисупутникової зброї, проведене 15 листопада 2021 року. Тоді РФ запустила ракету "Нудол" і знищила власний старий супутник.
У відповідь Маск написав, що це одна з головних причин, чому Starlink має залишатися цивільним проєктом.
За його словами, супутниковий зв'язок можна використовувати для підтримки військової інфраструктури. Водночас Маск виступає проти застосування Starlink для безпосередніх наступальних ударів, оскільки в такому разі супутники можуть стати законною ціллю для удару у відповідь.
Мільярдер також звернув увагу на можливі наслідки знищення супутників на орбіті. Якщо противник підірве супутники Starlink, уламки можуть спричинити ланцюгову реакцію зіткнень і створити небезпечне середовище для інших космічних апаратів.
Таке забруднення орбіти може ускладнити використання космосу на тривалий час. Саме цей ризик Маск назвав однією з причин, чому супутники Starlink, на його думку, мають зберігати цивільне призначення.
Нагадаємо, раніше Ілон Маск заявляв, що Starlink не можна використовувати для наступальних ударів дронами з метою вбивства людей. Водночас він стверджував, що українські військові нібито порушили цю умову.
Згодом радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, що це неможливо через обмеження швидкості терміналів Starlink в Україні та відсутність роботи системи на території Росії.
За його словами, комерційний Starlink не можна використовувати для далекобійних і середньої дальності ударів дронами.