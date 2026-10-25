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Маск злякався удару РФ по Starlink і наполягає на цивільному використанні супутників

15:57 25.10.2026 Нд
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: Ілон Маск пояснив, чому не хоче, щоб Starlink використовували для наступальних ударів (Getty Images)

Starlink може стати мішенню для російської атаки, якщо супутники використовуватимуть для наступальних ударів. Водночас їхнє знищення загрожує не лише зв'язку, а й безпеці на орбіті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в соцмережі Х американського мільярдера Ілона Маска.

Маск прокоментував публікацію про здатність Росії знищувати супутники на орбіті. Як приклад у дописі згадували випробування російської протисупутникової зброї, проведене 15 листопада 2021 року. Тоді РФ запустила ракету "Нудол" і знищила власний старий супутник.

У відповідь Маск написав, що це одна з головних причин, чому Starlink має залишатися цивільним проєктом.

За його словами, супутниковий зв'язок можна використовувати для підтримки військової інфраструктури. Водночас Маск виступає проти застосування Starlink для безпосередніх наступальних ударів, оскільки в такому разі супутники можуть стати законною ціллю для удару у відповідь.

Мільярдер також звернув увагу на можливі наслідки знищення супутників на орбіті. Якщо противник підірве супутники Starlink, уламки можуть спричинити ланцюгову реакцію зіткнень і створити небезпечне середовище для інших космічних апаратів.

Таке забруднення орбіти може ускладнити використання космосу на тривалий час. Саме цей ризик Маск назвав однією з причин, чому супутники Starlink, на його думку, мають зберігати цивільне призначення.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск заявляв, що Starlink не можна використовувати для наступальних ударів дронами з метою вбивства людей. Водночас він стверджував, що українські військові нібито порушили цю умову.

Згодом радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, що це неможливо через обмеження швидкості терміналів Starlink в Україні та відсутність роботи системи на території Росії.

За його словами, комерційний Starlink не можна використовувати для далекобійних і середньої дальності ударів дронами.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиУкраїнаІлон МаскStarlink