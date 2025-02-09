Маск запевнив, що не зацікавлений у покупці TikTok

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що не хоче купувати популярний додаток TikTok. Цей ресурс у США намагалися заборонити через занепокоєння щодо загрози національній безпеці.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Заява Маска про не зацікавленість у можливості придбання TikTok, власником якої є китайська компанія Bytedance Ltd., стала першим коментарем бізнесмена на цю тему. Вона пролунала на конференції в Німеччині.

"Я не робив заявку на TikTok. У мене немає жодних планів щодо того, що б я робив, якби у мене був TikTok", - сказав Маск, приєднавшись до конференції дистанційно через відео, яке оприлюднила газета Die Welt.

Також Маск, який купив у 2022 році соцмережу Twitter, розповів, що особисто не користується TikTok.

"Я не намагаюся придбати TikTok", - запевнив він.

При цьому Маск розповів, що купівля Twitter була винятком, а придбання соцмережі він пояснив бажанням "зберегти свободу слова".

Також підприємець додав, що він "зазвичай будує компанії з нуля".

Питання про долю TikTok у США

У січні Bloomberg писало, що китайські чиновники оцінюють можливість, яка дозволить Маску, який є близьким до президента США Дональда Трампа, придбати американські активи TikTok, якщо компанія не зможе запобігти забороні додатка у Штатах.

Згідно зі сценарієм західних ЗМІ, X (Twitter) Маска могло взяти під контроль TikTok US і разом керувати бізнесом.

Нагадаємо, у перший день перебування на посаді глави держави Трамп підписав указ, який тимчасово призупинив примусовий продаж або закриття TikTok. Це дало компанії та її китайській материнській фірмі більше часу для досягнення угоди.

Розпорядження було надійшло через кілька годин після інавгурації Трампа, на якій був присутній генеральний директор Bytedance Шоу Чу.

"Цей наказ став останнім кроком у багаторічних зусиллях Вашингтона щодо заборони програми через міркування безпеки", - пише Bloomberg.

Позиції Трампа щодо TikTok і можливість продажу додатка

Також зауважується, що Трамп, який виступав за заборону TikTok під час свого першого президентського терміну, змінив свою думку після того, як додаток допоміг йому залучити молодих виборців.

"Ми виграли голос молоді. Я думаю, що я виграв це через TikTok, тому в моєму серці є тепле місце для TikTok", - говорив Трамп.

Цього тижня Трамп також підписав окремий указ, який, за його словами, дав вказівку чиновникам створити суверенний фонд багатства США, який можна було б використовувати для полегшення продажу TikTok.

ByteDance публічно відмовилася продати TikTok, хоча потенційні покупці висловили надію, що рішення Верховного суду США на підтримку закону про нацбезпеку, який змушує компанію або продати, або закрити сервіс у США, може підштовхнути його до перегляду.

Тут варто додати, що китайський уряд також повинен буде погодити можливу транзакцію у разі досягнення потенційних угод між компаніями щодо продажу.

Додамо, наприкінці січня президент США Трамп заявив, що Microsoft веде переговори про купівлю TikTok. Він також зазначив, що хотів би бачити "конкурс пропозицій" за продаж додатка соціальної мережі.

Трамп також заявляв, що відкритий до того, щоб TikTok купили Ілон Маск або ж Ларрі Еллісон у рамках спільного підприємства з урядом США.