Трамп розпорядився створити фонд, який потенційно може купити TikTok

У понеділок президент США Дональд Трамп підписав указ про створення суверенного фонду добробуту США протягом наступного року. Він заявив, що фонд потенційно може придбати додаток TikTok.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми збираємося створити багато багатства для фонду. І я думаю, що настав час, щоб ця країна мала суверенний фонд добробуту", - сказав Трамп журналістам.

У разі створення суверенного фонду США можуть стати в один ряд із багатьма іншими країнами, особливо на Близькому Сході та в Азії, які створили подібні фонди для здійснення прямих інвестицій за державний кошт.

У тексті указу Трампа не було подробиць. Він лише наказував міністерствам фінансів і торгівлі протягом 90 днів представити план створення такого фонду, включно з рекомендаціями щодо "механізмів фінансування, інвестиційних стратегій, структури фонду і моделі управління".

Reuters пише, що зазвичай такі фонди покладаються на профіцит бюджету країни для здійснення інвестицій, але США працюють із дефіцитом. Його створення також, імовірно, потребуватиме схвалення Конгресу.

Раніше Трамп, будучи кандидатом у президенти, вже говорив про такий державний інвестиційний інструмент, заявляючи, що за його допомогою можна фінансувати інфраструктурні проєкти - автомагістралі та аеропорти, виробництво і медичні дослідження.

Представники адміністрації не повідомили, як функціонуватиме і фінансуватиметься фонд, але Трамп раніше заявляв, що він може бути профінансований за рахунок "тарифів та інших розумних речей".

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив журналістам, що фонд буде створено протягом наступних 12 місяців.