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Маск vs Цукерберг. Власники Twitter та Facebook хочуть битися в клітці

Фото: засновник і генеральний директор Facebook Марк Цукерберг (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американські техно мільярдери Ілон Маск та Марк Цукерберг у соцмережах оголосили про готовність битися один з одним в клітці під час турніру UFC у Лас-Вегасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Історія почалася з того, що 51-річний власник технологічних компаній Tesla, SpaceX і Twitter Ілон Маск висміяв у стратегію Цукерберга з копіювання технологій конкурентів.

Коментатор Маска у Twitter зауважив, що бізнесмену "варто бути обережнішим", адже Марк молодший (39 років) займається джіу-джитсу та навіть бере участь у турнірах. На що глава Tesla та SpaceX написав, що він "готовий до поєдинку в клітці".

Зауважимо, що Маск вищий і важчий за Цукерберга, але засновник Meta займається джіу-джитсу й у травні навіть виграв золото і срібло на турнірі з цього виду бойового мистецтва.

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Марк ЦукербергИлон Маск