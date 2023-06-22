Маск vs Цукерберг. Власники Twitter та Facebook хочуть битися в клітці

Історія почалася з того, що 51-річний власник технологічних компаній Tesla, SpaceX і Twitter Ілон Маск висміяв у стратегію Цукерберга з копіювання технологій конкурентів.

Коментатор Маска у Twitter зауважив, що бізнесмену "варто бути обережнішим", адже Марк молодший (39 років) займається джіу-джитсу та навіть бере участь у турнірах. На що глава Tesla та SpaceX написав, що він "готовий до поєдинку в клітці".

Зауважимо, що Маск вищий і важчий за Цукерберга, але засновник Meta займається джіу-джитсу й у травні навіть виграв золото і срібло на турнірі з цього виду бойового мистецтва.

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