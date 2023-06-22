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Маск vs Цукерберг. Владельцы Twitter и Facebook хотят сразиться в клетке

Фото: основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американские техномиллиардеры Илон Маск и Марк Цукерберг в соцсетях объявили о готовности сразиться друг с другом в клетке во время турнира UFC в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

История началась с того, что 51-летний владелец технологических компаний Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск высмеял стратегию Цукерберга по копированию технологий конкурентов.

Комментатор Маска в Twitter заметил, что бизнесмену "стоит быть осторожнее", ведь Марк младший (39 лет) занимается джиу-джитсу и даже участвует в турнирах. На что глава Tesla и SpaceX написал, что он "готов к поединку в клетке".

Генеральный директор Meta ответил на это, опубликовав скриншот твита Маска с подписью "пришлите мне местонахождение".

Заметим, что Маск выше и тяжелее Цукерберга, но основатель Meta занимается джиу-джитсу и в мае даже выиграл золото и серебро на турнире по этому виду боевого искусства.

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Марк ЦукербергИлон Маск