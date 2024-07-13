Маск вніс пожертвування до фонду підтримки Трампа

Мільярдер Ілон Маск пожертвував кошти у фонд America PAC. Він підтримує колишнього президента Дональда Трампа у предвиборчій гонці на виборах у США.
Пр це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
America
Як констатує Bloomberg, Маск ще публічно не підтримав жодного кандидата на президентських виборах у США 2024 року, і на початку цього року він заявив, що не планує фінансування ані Трампа, ані Байдена на виборах, але "його рішення розкрити свою кишенькову книжку дає йому можливість стати фінансовою силою для республіканців".
Серед зовнішніх організацій, які підтримують Трампа, фонд America PAC найбільше витрачає на прямі контакти з виборцями.
Наразі він витратив 15,8 млн доларів, з яких 13,1 млн пішли на "польові" операції, свідчать федеральні дані. Він також заплатив за цифрові медіа, текстові повідомлення та телефонні дзвінки, щоб зв’язатися з виборцями.
У 2024 році в США відбудуться вибори президента. Чинний президент Джо Байден і колишній президент Дональд Трамп – головні претенденти на пост. Вибори заплановані на початок листопада 2024 року.
Зазначимо, що на прес-конференції на закритті саміту НАТО у Вашингтоні Джо Байден знову допустив низку обмовок. Про обмовки Байдена, чи б'ють вони по рейтингам і чи зійде чинний президент з дистанції під тиском демократів, - у матеріалі РБК-Україна.
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