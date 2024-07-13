Маск вніс пожертвування до фонду підтримки Трампа

America

Як констатує Bloomberg, Маск ще публічно не підтримав жодного кандидата на президентських виборах у США 2024 року, і на початку цього року він заявив, що не планує фінансування ані Трампа, ані Байдена на виборах, але "його рішення розкрити свою кишенькову книжку дає йому можливість стати фінансовою силою для республіканців".

Що відомо про фонд America PAC

Серед зовнішніх організацій, які підтримують Трампа, фонд America PAC найбільше витрачає на прямі контакти з виборцями.

Наразі він витратив 15,8 млн доларів, з яких 13,1 млн пішли на "польові" операції, свідчать федеральні дані. Він також заплатив за цифрові медіа, текстові повідомлення та телефонні дзвінки, щоб зв’язатися з виборцями.