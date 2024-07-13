Маск внес пожертвования в фонд поддержки Трампа

Как пишет издание, непонятно, сколько дал Маск, но люди охарактеризовали эту цифру как "значительную сумму".

В следующий раз America PAC должна обнародовать свой список доноров 15 июля. Илон Маск пожертвовал средства так называемому Комитету суперполитических действий, который работает над избранием Дональда Трампа в Белый дом.

"Этот шаг подчеркивает растущее влияние Маска, возглавляющего индекс миллиардеров Bloomberg с состоянием 263,6 млрд долларов", - пишет издание.

Как констатирует Bloomberg, Маск еще публично не поддержал ни одного кандидата на президентских выборах в США в 2024 году, и в начале этого года он заявил, что не планирует финансирование ни Трампа, ни Байдена на выборах, но "его решение раскрыть свою карманную книгу дает ему возможность стать финансовой силой для республиканцев".

Что известно о фонде America PAC

Среди внешних организаций, поддерживающих Трампа, фонд America PAC больше всего тратит на прямые контакты с избирателями.

Пока он потратил 15,8 млн долларов, из которых 13,1 млн пошли на "полевые" операции, свидетельствуют федеральные данные. Он также заплатил за цифровые медиа, текстовые сообщения и звонки, чтобы связаться с избирателями.