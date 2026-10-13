Маск витратив на виборчу кампанію республіканців понад 350 млн доларів, - NYT

За даними фінансування виборчих компаній, вклади Маска роблять його, ймовірно, найбільшим політичним донором на виборах цього року.

На даний момент відомо, що Маск витратив уже 366 млн доларів у рамках виборчої компанії, яка почалася 1 січня 2025 року.

Причому із цієї суми 276 млн доларів було витрачено лише з липня і на те, щоб допомогти республіканцям зберегти контроль над Конгресом, незважаючи на те, що шанси демократів повернути собі контроль над Палатою представників та Сенатом США покращилися.

З цієї суми 158 млн доларів було направлено основному фонду підтримки республіканців у Сенаті (Senate Leadership Fund), і ще 76 млн доларів отримав створений Маском політичний комітет America PAC (організація підтримує кандидатів від Республіканської партії у семи ключових штатах та майже у трьох десятках виборчих округів Палати представників).

Інформація про нові пожертвування буде оприлюднена, коли багато суперкомітетів політичних дій (Super PAC) будуть зобов'язані розкрити свої витрати за третій квартал у четвер.

До речі, для порівняння, на останні президентські вибори, на яких Дональд Трамп переміг Камалу Харіс – Маск витратив приблизно 290 млн. доларів.