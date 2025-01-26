Маск виступив на з'їзді ультраправої партії АдН

У суботу, 25 січня, Ілон Маск долучився до старту виборчої кампанії ультраправої партії АдН (Альтернатива для Німеччини), виступивши на її з'їзді. За його словами, АдН є найкращою надією для Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.
Відомий мільярдер виступав по відеозв'язку. Зокрема, у своєму зверненні Маск підтвердив свою підтримку "Альтернативи для Німеччини", а також згадав Юлія Цезаря.
"Німецька культура налічує тисячі років. Навіть римський полководець Юлій Цезар був вражений волею німецьких племен до боротьби", - сказав він.
За словами Маска, лідерка політсили АдН Аліс Вайдель була б дуже корисна Німеччині на посаді канцлера. Крім того, бізнесмен звинуватив нинішній німецький уряд у тому, що він не зацікавлений у здоров'ї та добробуті німецького народу, а натомість агресивно придушує свободу думки, і тому партія АдН повинна боротися.
"Дуже важливо, щоб люди в Німеччині пишалися тим, що вони німці", - додав Маск під оплески близько 4500 прихильників "Альтернативи для Німеччини".
Зазначимо, що вибори до Бундестагу відбудуться вже наступного місяця, 23 лютого. Наразі розпочалася інтенсивна фаза передвиборчої кампанії. Згідно з опитуваннями, "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) продовжує лідирувати з великим відривом від АдН, в той час як "Соціал-демократичній партії Німеччини" (СДПН) на чолі з Крістіаном Лінднером - партії, від якої Олаф Шольц знову висувається на посаду канцлера ФРН - доводиться турбуватися про проходження до парламенту.
Також нагадаємо, що 20 грудня 2024 року мільярдер Ілон Маск підтримав партію АдН. У січні він провів онлайн-трансляцію в соцмережі Х з головою партії.
Раніше РБК-Україна повідомляло, німецький аналітичний центр CeMAS відстежив за останній місяць сотні повідомлень на німецькій платформі в соцмережі Х, де демонструвалися типові зразки російської дезінформаційної кампанії Doppelgaenger проти Заходу, яку раніше засуджувала влада Німеччини, США і Франції. Таким чином у центрі дійшли висновку, що російська кампанія з дезінформації спрямована на підтримку ультраправої "Альтернативи для Німеччини", підрив основних німецьких партій і загрозу занепокоєння з приводу економіки напередодні виборів.
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