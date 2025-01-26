Маск выступил на съезде ультраправой партии AдГ

Известный миллиардер выступал по видеосвязи. В частности, в своем обращении Маск подтвердил свою поддержку "Альтернативы для Германии", а также упомянул Юлия Цезаря.

"Немецкая культура насчитывает тысячи лет. Даже римский полководец Юлий Цезарь был поражен волей германских племен к борьбе", - сказал он.

По словам Маска, лидер политсилы АдГ Алис Вайдель была бы очень полезна Германии на посту канцлера. Кроме того, бизнесмен обвинил нынешнее немецкое правительство в том, что оно не заинтересовано в здоровье и благосостоянии немецкого народа, а вместо этого агрессивно подавляет свободу мысли, и поэтому партия АдГ должна бороться.

"Очень важно, чтобы люди в Германии гордились тем, что они немцы", - добавил Маск под аплодисменты около 4500 сторонников "Альтернативы для Германии".