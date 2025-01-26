Маск выступил на съезде ультраправой партии AдГ

В субботу, 25 января, Илон Маск присоединился к старту избирательной кампании ультраправой партии АдГ (Альтернатива для Германии), выступив на ее съезде. По его словам, АдГ является лучшей надеждой для Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.
Известный миллиардер выступал по видеосвязи. В частности, в своем обращении Маск подтвердил свою поддержку "Альтернативы для Германии", а также упомянул Юлия Цезаря.
"Немецкая культура насчитывает тысячи лет. Даже римский полководец Юлий Цезарь был поражен волей германских племен к борьбе", - сказал он.
По словам Маска, лидер политсилы АдГ Алис Вайдель была бы очень полезна Германии на посту канцлера. Кроме того, бизнесмен обвинил нынешнее немецкое правительство в том, что оно не заинтересовано в здоровье и благосостоянии немецкого народа, а вместо этого агрессивно подавляет свободу мысли, и поэтому партия АдГ должна бороться.
"Очень важно, чтобы люди в Германии гордились тем, что они немцы", - добавил Маск под аплодисменты около 4500 сторонников "Альтернативы для Германии".
Отметим, что выборы в Бундестаг состоятся уже в следующем месяца, 23 февраля. В настоящее время началась интенсивная фаза предвыборной кампании. Согласно опросам, "Христианско-демократический союз" (ХДС) продолжает лидировать с большим отрывом от АдГ, в то время как "Социал-демократическая партия Германии" (СДПГ) во главе с Кристианом Линднером - партия, от которой Олаф Шольц вновь выдвигается на пост канцлера ФРГ - приходится беспокоиться о проходе в парламент.
Также напомним, что 20 декабря 2024 года миллиардер Илон Маск поддержал партию АдГ. В январе он провел онлайн-трансляцию в соцсети Х с главой партии.
Ранее РБК-Украина сообщало, немецкий аналитический центр CeMAS отследил за последний месяц сотни сообщений на немецкой платформе в соцсети Х, где демонстрировались типичные образцы российской дезинформацинной кампании Doppelgaenger против Запада, которую ранее осуждали власти Германии, США и Франции. Таким образом в центре пришли к выводу, что российская кампания по дезинформации направлена на поддержку ультраправой "Альтернативы для Германии", подрыв основных немецких партий и угрозу беспокойства по поводу экономики в преддверии выборов.
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