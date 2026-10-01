Маск увійде до структури Пентагону і вивчатиме майбутні способи ведення війни, - Гегсет

"(Командуванню автономної війни (AutoWarCom) буде доручено закупити нові дрони та робототехніку - ред.) у рамках найшвидшого переходу у мирний час у сучасній військовій історії", - заявив Гегсет у своїй промові на базі морської піхоти США в Квантіко, штат Вірджинія.

За його словами, це командування має розпочати функціонування у жовтні 2027 року. Більше того, він сказав, що доручив підприємцям Ілону Маску та Палмеру Лакі, а також колишньому спікеру Палати представників Ньюту Гінгрічу - вивчити майбутні війни,

WSJ пише, що ця робота, яка отримала назву "Проект Меридіан", буде очолювати Пентагон і спрямована на пошук нових ідей про те, як воюватимуть майбутні покоління. Результати мають бути представлені через 120 днів.

До команди зі створення систем автономного бою Хегсет спочатку залучає Оуена Уеста, колишнього морського піхотинця, помічника міністра оборони та трейдера Goldman Sachs, а також Макса Страсайзера, льотчика-випробувача з підрозділу SEAL ВМС США, який займався розробкою роботизованих систем.

Зрештою, командувач стане чотиризірковим воєначальником, ім'я якого ще не призначено.

Першочерговим завданням є якнайшвидше створення в США ланцюжка постачання недорогих безпілотних систем, щоб США могли адаптуватися до ситуації війни так само швидко, як Україна, сказав Уест в інтерв'ю The Wall Street Journal.

"Щойно ми направимо значні бюджетні кошти на зміну доктрини, ми перевершимо весь світ. А завдяки впровадженню ШІ ми опинимося попереду всього світу, тому що ми є лідерами в галузі ШІ", - резюмував він.