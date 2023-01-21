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Маск уточнив масштаб масових звільнень у Twitter

Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Twitter працює близько 2300 співробітників, заявив гендиректор компанії Ілон Маск після того, як CNBC повідомила, що штатна чисельність Twitter скоротилася на 80% - з 7500 до 1300 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Маска у Twitter.

"Повідомлення невірне. У Twitter працює близько 2300 активних співробітників", - написав Маск, коментуючи публікацію CNBC.

За його словами, сотні співробітників, як і раніше, працюють над довірою та безпекою, а у компанії також кілька тисяч підрядників.

Маск очолив Twitter у жовтні 2022 року після покупки за 44 млрд доларів і швидко провів низку змін у продуктах та організації. Він запровадив платну "синю галочку", а також зажадав від співробітників працювати понаднормово.

Раніше CNBC повідомила, що після покупки Маском Twitter персонал компанії скоротився на 80%. За словами інженера, який звільнився з компанії, втрата співробітників і скорочення штату ускладнять надійне обслуговування сервісу при одночасному створенні нових функцій.

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