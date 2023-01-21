RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Маск уточнил масштаб массовых увольнений в Twitter

Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Twitter работает около 2300 сотрудников, заявил гендиректор компании Илон Маск после того, как CNBC сообщила, что штатная численность Twitter сократилась на 80% - с 7500 до 1300 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Маска в Twitter.

"Сообщение неверно. В Twitter работает около 2300 активных сотрудников", - написал Маск, комментируя публикацию CNBC.

По его словам, сотни сотрудников по-прежнему работают над доверием и безопасностью, а у компании также несколько тысяч подрядчиков.

Маск возглавил Twitter в октябре 2022 году после покупки за 44 млрд долларов и быстро провел ряд изменений в продуктах и организации. Он ввел платную "синюю галочку", а также потребовал от сотрудников работать сверхурочно.

Ранее CNBC сообщила, что после покупки Маском Twitter персонал компании сократился на 80%. По словам инженера, уволившегося из компании, потеря сотрудников и сокращение штата затруднят надежное обслуживание сервиса при одновременном создании новых функций.

Читайте РБК-Украина в Google News
TwitterИлон Маск