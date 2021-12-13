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Маск стал человеком года по версии журнала Time

Автор: Юлия Бойко

Самый богатый человек в мире, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time. Таким образом, авторитетное издание оценило его влияние на человечество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Time.

"Это человек, который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую: шут, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, хам, сумасшедший гибрид Эдисона, Барнума, Эндрю Карнеги и доктора Манхэттена из "Хранителей", - пишет о нем Time.

Журнал объяснил свой выбор тем, что Маск контролирует две трети многомиллиардного рынка электромобилей автомобилей, что сделало его самым богатым человеком в истории. При этом у него нет собственного дома, а "по щелчку его пальцев" фондовый рынок взлетает или падает.

Напомним, по состоянию на ноябрь состояние Маска оценивалось в порядка 270-300 млрд долларов. Он стал самым богатым человеком в истории, когда капитализация Tesla превысила 1 трлн долларов.

В то же время он допускает, что его космическая компания SpaceX может обанкротиться.

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Илон Маск