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Маск став людиною року за версією журналу Time

Автор: Юлія Бойко

Найбагатша людина в світі, засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск став людиною року за версією журналу Time. Таким чином, авторитетне видання оцінило його вплив на людство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time.

"Це людина, яка прагне врятувати нашу планету і допомогти нам заселити нову: блазень, геній, провокатор, провидець, промисловець, шоумен, хам, божевільний гібрид Едісона, Барнума, Ендрю Карнегі і доктора Манхеттена з "Хранителів", - пише про нього Time.

Журнал пояснив свій вибір тим, що Маск контролює дві третини багатомільярдного ринку електромобілів автомобілів, що зробило його найбагатшою людиною в історії. При цьому у нього немає власного будинку, а "по клацанню його пальців" фондовий ринок злітає або падає.

Нагадаємо, станом на листопад статки Маска оцінювалися в близько 270-300 млрд доларів. Він став найбагатшою людиною в історії, коли капіталізація Tesla перевищила 1 трлн доларів.

У той же час він допускає, що його космічна компанія SpaceX може збанкрутувати.

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Илон Маск