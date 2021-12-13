Найбагатша людина в світі, засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск став людиною року за версією журналу Time. Таким чином, авторитетне видання оцінило його вплив на людство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time .

"Це людина, яка прагне врятувати нашу планету і допомогти нам заселити нову: блазень, геній, провокатор, провидець, промисловець, шоумен, хам, божевільний гібрид Едісона, Барнума, Ендрю Карнегі і доктора Манхеттена з "Хранителів", - пише про нього Time.

Журнал пояснив свій вибір тим, що Маск контролює дві третини багатомільярдного ринку електромобілів автомобілів, що зробило його найбагатшою людиною в історії. При цьому у нього немає власного будинку, а "по клацанню його пальців" фондовий ринок злітає або падає.