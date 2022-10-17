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Маск спрогнозував, у якому разі Росія зважиться на ядерний удар

Фото: американський мільярдер Ілон Маск (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Якщо Росія опиниться перед вибором втратити Крим чи завдати ядерного удару, Кремль обере саме використання ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського мільярдера Ілона Маска в Twitter.

"Якщо Росія опиниться перед вибором: втратити Крим або використати ядерну зброю на полі бою, вона обере останнє", - заявив він.

Маск також припустив, що якщо завдати ядерного удару по Росії, "вони завдадуть ядерного удару по нам", і тоді "у нас буде Третя світова війна".

"Ми вже всіляко санкціонували/відсікали Росію, тож їм ще втрачати?" - резюмує Маск.

Раніше Маск заявляв, що Росія має можливість повністю знищити США і Європу ядерними ракетами менше, ніж за 30 хвилин. При цьому він не забув уточнити, що рівноцінна можливість є й у США та Європи.

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Илон Маск