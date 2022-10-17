RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Маск спрогнозировал, в каком случае Россия решится на ядерный удар

Фото: американский миллиардер Илон Маск (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Если Россия окажется перед выбором потерять Крым или нанести ядерный удар, Кремль выберет именно использование ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского миллиардера Илона Маска в Twitter.

"Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее", - заявил он.

Маск также предположил, что если нанести ядерный удар по России, "они нанесут ядерный удар по нам", и тогда "у нас будет Третья мировая война".

"Мы уже всячески санкционировали/отсекали Россию, так что им еще терять?" - резюмирует Маск.

Ранее Маск заявлял, что у России есть возможность полностью уничтожить США и Европу ядерными ракетами меньше, чем за 30 минут. При этом он не забыл уточнить, что равноценная возможность есть и у США и Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон Маск