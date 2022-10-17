Маск спрогнозировал, в каком случае Россия решится на ядерный удар

"Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее", - заявил он.

Маск также предположил, что если нанести ядерный удар по России, "они нанесут ядерный удар по нам", и тогда "у нас будет Третья мировая война".

"Мы уже всячески санкционировали/отсекали Россию, так что им еще терять?" - резюмирует Маск.