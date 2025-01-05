Маск публічно виступив проти союзника Трампа в Британії

Що відомо про Найджела Фараджа

Лідер опозиційної партії Reform UK у Великій Британії Найджел Фарадж давно підтримує Дональда Трампа. Зауважимо, що він зробив ставку на підтримку Трампа задовго до перемоги останнього.

Фарадж вже тривалий час знайомий із Трампом. Протягом виборчої кампанії у США він приїздив та відкрито агітував за обраного президента США. Більше того, контакти обох політиків після перемоги Трампа тільки міцнішають.

Нагадаємо, що в окремому матеріалі РБК-Україна розповіло, кого можна віднести до друзів Трампа у Європі, а кого - до справжніх ворогів.

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