Маск публично выступил против союзника Трампа в Британии

Что известно о Найджеле Фарадже

Лидер оппозиционной партии Reform UK в Великобритании Найджел Фарадж давно поддерживает Дональда Трампа. Заметим, что он сделал ставку на поддержку Трампа задолго до победы последнего.

Фарадж уже длительное время знаком с Трампом. В течение избирательной кампании в США он приезжал и открыто агитировал за избранного президента США. Более того, контакты обоих политиков после победы Трампа только крепнут.

Напомним, что в отдельном материале РБК-Украина рассказало, кого можно отнести к друзьям Трампа в Европе, а кого - к настоящим врагам.

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