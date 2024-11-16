Маск провокаційно відреагував на слова Зеленського про незалежність України

Український президент Володимир Зеленський заявив, що Україну не можна змусити "сидіти й слухати". Мільярдер Ілон Маск провокаційно відреагував на ці слова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мільярдера в соцмережі Х.
Мільярдер перепостив видозмінену цитату Зеленського з інтерв'ю Українському радіо, де цитата президента звучала так: "США не можуть змусити нас "сидіти й слухати" за столом переговорів. Ми - незалежна країна".
"У нього дивовижне почуття гумору", - прокоментував Маск.
Зауважимо, що в оригінальному інтерв'ю Українському радіо, відповідаючи на уточнююче питання про можливу вимогу новообраного президента Дональда Трампа щодо участі України в переговорах із Росією, Зеленський відповів: "Ми - незалежна країна. І ми під час цієї війни - і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами - довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює".
Нагадаємо, що раніше сьогодні Маск пригрозив тим, хто пов'язує його з Росією.
Зауважимо, що це не перший конфлікт Маска в США за останні дні. Вчора стало відомо, що після виборів у США американський мільярдер почав дратувати оточення обраного президента Америки Дональда Трампа.
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