Маск продолжил увольнения в Twitter после своих жестких требований к сотрудникам

Новый владелец Twitter Илон Маск продолжил увольнять сотрудников компании после того, как он объявил им свои жесткие требования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, Маск уволил большое количество сотрудников отдела продаж Twitter. Он принимает такие решения для того, чтобы "сбалансировать оставшийся персонал".

В Bloomberg отмечают, что сотрудники, которые попали под сокращения, начали получать письма об увольнении в воскресенье, 20 ноября.

"После дальнейшего анализа нашего штата мы определили роли в нашей организационной структуре, которые больше не нужны. Сегодня ваш последний рабочий день в компании", - приводит издание содержание одного из писем.

В Bloomberg добавили, что до того, как Маск стал новым владельцем Twitter, в компании работали около 7 тысяч человек, но сейчас число сотрудников сократилось до 2 750.