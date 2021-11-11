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Маск продал акции Tesla на 5 млрд долларов после опроса в Twitter

Автор: Анастасия Рокитна

Гендиректор Tesla Илон Маск продал акции компании на сумму около 5 млрд долларов. Это составляет около 3% его состояния.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Пока неизвестно, повлиял ли на его решение опрос в Twitter относительно того, нужно ли ему продать 10% своих акций Tesla - и будет ли он продолжать продажи до тех пор, пока не достигнет 10-процентного порога.

Ранее бизнесмен запустил опрос о том, стоит ли ему продать 10% акций Tesla.

"В последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль - это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla", - писал он.

Напомним, Илон Маск потерял за два дня 50 млрд долларов.

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Илон Маск