Маск продав акції Tesla на 5 млрд доларів після опитування в Twitter

Гендиректор Tesla Ілон Маск продав акції компанії на суму близько 5 млрд доларів. Це становить близько 3% його стану.

Поки невідомо, чи вплинуло на його рішення опитування в Twitter щодо того, чи потрібно йому продати 10% своїх акцій Tesla - і чи буде він продовжувати продажі до тих пір, поки не досягне 10-відсоткового порогу.

Раніше бізнесмен запустив опитування про те, чи варто йому продати 10% акцій Tesla.

"Останнім часом занадто багато говорять про те, що нереалізований прибуток - це засіб ухилення від сплати податків, тому я пропоную продати 10% моїх акцій Tesla", - писав він.