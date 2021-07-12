Маск предстал перед судом по делу о неудачной покупке на 2,6 млрд долларов

Илон Маск выступил перед судом, чтобы защитить покупку Tesla Inc компании SolarCity в 2016 году от иска акционеров. Они стремятся возместить 2,6 млрд долларов, которые компания заплатила за убыточного производителя солнечных панелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Со свидетельства Маска начинается двухнедельное судебное разбирательства в Уилмингтоне, штат Делавэр. Суд решит, была ли сделка с SolarCity справедливой по отношению к акционерам Tesla.

В иске профсоюзных пенсионных фондов и управляющих активами утверждается, что генеральный директор подтолкнул совет директоров Tesla к покупке SolarCity. Маску принадлежало 22% акций SolarCity, основанной его двоюродными братьями.

Акционеры попросили суд обязать Маска, одного из самых богатых людей мира, выплатить Tesla все, что было потрачено на сделку, что станет одним из крупнейших судебных решений, когда-либо вынесенных против отдельного лица. Однако, даже если судья сочтет сделку несправедливой, он может присудить гораздо меньшую сумму компенсации.

Маск утверждал, что сделка была честной и что она была согласована советом директоров Tesla без его влияния и одобрена полностью информированными акционерами.

В то время он рекламировал сделку как центральную в своем "Генеральном плане Part Deux", который был направлен на преобразование транспорта за счет использования устойчивой энергии для питания парка беспилотных электромобилей.

Эксперты по правовым вопросам заявили, что судья будет искать доказательства того, что Маск угрожал членам совета директоров или что директора считали, что не могут противостоять ему.

В иске акционеров Маск обвиняется в том, что он доминировал при обсуждениях сделки, заставлял Tesla платить больше за SolarCity и вводил акционеров в заблуждение относительно ухудшающегося финансового состояния производителя солнечных панелей.