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Маск пожертвував на благодійність 5,7 млрд доларів від продажу акцій Tesla

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Україна, Вівторок 15 лютого 2022 12:01
Маск пожертвував на благодійність 5,7 млрд доларів від продажу акцій Tesla Фото: Ілон Маск пожертвував 5,7 млрд доларів з метою податкової оптимізації (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Генеральний директор Tesla Ілон Маск пожертвував понад 5 млн акцій найдорожчого автовиробника у світі на благодійність в листопаді минулого року. Пожертвування склало 5,74 млрд доларів, виходячи з цін акцій Tesla на той момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Пожертвування було зроблено, коли мільярдер продав акції на суму 16,4 млрд доларів після опитування користувачів Twitter про продаж 10% своєї частки в Tesla. Він заявив у Twitter, що у 2021 році він заплатить понад 11 млрд доларів податків через використання опціонів на акції, термін дії яких закінчувався в тому році.

Аналітики кажуть, що Маск отримає податкову вигоду, оскільки акції, пожертвувані на благодійність, не оподатковуються на приріст капіталу, як якщо б вони були продані.

"Його податкова вигода буде величезною. Він заощадить від 40% до 50% від податку", - сказав Боб Лорд, науковий співробітник Інституту політичних досліджень, який вивчає податкову політику. Лорд додав, що Маск міг передати акції посередникам, таким як "фонди, рекомендовані донорами", а не безпосередньо благодійним групам.

Згідно з даними Chronicle of Philanthropy, це пожертвування робить Маска другим за величиною донором Америки після Білла Гейтса і Мелінди Френч Гейтс минулого року.

Публічна благодійність Маска досі відставала від інших мільярдерів. Маск і засновник Amazon Джефф Безос пожертвували менше 1% свого стану, в той час як Уоррен Баффет і Джордж Сорос до початку вересня пожертвували більше 20%.

Маск є президентом Фонду Маска, що пропонує гранти на "розробку безпечного штучного інтелекту на благо людства".

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Ілон Маск досяг своєї мети на 2021 рік - продав 10% акцій Tesla.

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Илон Маск
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