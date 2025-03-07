Маск пояснив відсутність Starlink у ПАР своєю расовою приналежністю

"Starlink не має права працювати в Південній Африці, тому що я не чорношкірий", - написав Маск, натякаючи на особливості політики ПАР.

Варто нагадати, що в ПАР діє система економічної трансформації, яка передбачає підтримку бізнесів, що належать представникам темношкірого населення. А компанії, які не відповідають цим критеріям, можуть мати труднощі з отриманням ліцензій.

Попри високий попит на Starlink у ПАР, офіційного дозволу на його роботу досі немає. Місцева влада вимагає, щоб SpaceX дотримувалася квот на залучення темношкірих власників, що є умовою для ведення бізнесу в країні. Маск, який народився в ПАР, розкритикував ці обмеження та заявив, що компанія не буде підлаштовуватися під дискримінаційні вимоги, що обмежують вільний ринок.

Тим часом мешканці ПАР, особливо в сільській місцевості, де традиційний інтернет-зв’язок обмежений, вимагають розширення доступу до Starlink. Деякі громадяни намагаються обходити заборони, купуючи термінали в сусідніх країнах, де Starlink уже працює. Однак без офіційного дозволу користування супутниковим інтернетом у ПАР залишається під питанням.