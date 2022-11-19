Маск пояснив нову політику у Twitter і відновив кілька відомих акаунтів

Маск оголосив, що нова політика Twitter – це свобода слова, а не свобода досяжності.

"Негативні та ненависницькі твіти будуть максимально обмежені та демонетизовані, щоб не було жодної реклами чи інших доходів", - написав Маск.

Він зазначив, що користувачі не зможуть знайти такі публікації, якщо не шукатимуть їх спеціально. Маск підкреслив, що йдеться лише про окремі публікації, а не про цілі облікові записи.

Маск також відновив у п'ятницю кілька облікових записів, включаючи канадського психолога Джордана Петерсона, ліберального коміка Кеті Гріффін та сатиричний сайт The Babylon Bee, призупинення роботи якого викликало інтерес Ілона Маска до платформи соціальних мереж.

Колишній президент США Дональд Трамп поки що залишається заблокованим.

Раніше ми писали, що сотні співробітників Twitter залишають компанію після ультиматуму нового власника Ілона Маска про те, що вони повинні або погодитися на "довгі години з високою інтенсивністю" або звільниться.

Рано вранці в середу, 16 листопада, Маск відправив електронний лист співробітникам Twitter, в якому говорилося: "У майбутньому, щоб створити проривний Twitter 2.0 і досягти успіху у світі з наростальною конкуренцією, нам потрібно буде бути надзвичайно хардкорними".

В електронному листі співробітникам пропонувалося натиснути так, якщо вони хочуть залишитися. Ті, хто не відповість до кінця робочого дня в четвер, вважатимуться звільненими і отримають вихідну допомогу, йдеться в електронному листі.

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