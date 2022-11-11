Маск предупредил о возможном банкротстве Twitter, - Bloomberg

Илон Маск в своем первом обращении к сотрудникам Twitter после покупки компании за 44 млрд долларов заявил о возможном банкротстве, если она не начнет приносить больше денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Предупреждение прозвучало на фоне бурного начала руководства Маска социальной сетью - двухнедельного периода, в течение которого он уволил половину сотрудников Twitter, уволил большинство топ-менеджеров и приказал оставшимся сотрудникам прекратить работать из дома.

Один руководитель, который до 10 ноября был частью новой руководящей команды Маска, Йоэль Рот, ушел из компании, сообщили люди, знакомые с ситуацией. Другая, Робин Уиллер, также подала в отставку, но Маск убедил ее остаться.

В то время как выкуп вывел Twitter из-под контроля публичных рынков, Маск нагрузил компанию долгом почти на 13 млр долларов, который теперь находится в руках семи банков Уолл-стрит, которые не смогли передать его инвесторам.

Доверие к компании рухнуло так быстро, что даже до комментариев Маска о банкротстве некоторые фонды предлагали выкупить кредиты всего за 60 центов за доллар - цена, обычно предназначенная для компаний, находящихся в бедственном финансовом положении.

В своем обращении к персоналу Маск сделал несколько суровых предупреждений. Сотрудники должны готовиться к 80-часовой рабочей неделе. Будет меньше офисных привилегий вроде бесплатной еды. И он положил конец гибкости эпохи пандемии, которая позволяла сотрудникам работать из дома.

Когда его спросили о перспективе истощения, Маск сказал: "Нам всем нужно быть более хардкорными".

Обсуждая финансы и будущее Twitter, Маск сказал, что компании необходимо срочно действовать, чтобы создать свой продукт по подписке Twitter Blue стоимостью 8 долларов, за который пользователи захотят платить, учитывая отказ рекламодателей.

По словам человека, знакомого с его стилем управления, в прошлом Маск использовал угрозу финансового краха, пытаясь мотивировать работников. По словам этого человека, он пытается передать мысль о том, что если люди не будут усердно работать, Twitter окажется в очень трудном положении.