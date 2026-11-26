Маск пообіцяв подарувати кожній дитині в США по дві акції SpaceX
Ілон Маск пообіцяв подарувати кожній дитині в США по дві акції SpaceX: одну від компанії, а другу від себе особисто. Вартість ініціативи оцінюють майже у 18 мільярдів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Що пообіцяв Маск
Про своє рішення мільярдер повідомив у соцмережі X. За його словами, кожна дитина в Америці отримає дві акції SpaceX: одну від компанії та одну особисто від нього.
Раніше SpaceX повідомила, що передасть по одній новій акції класу A на кожен чинний рахунок програми Trump Account. Маск особисто доповнить цю кількість акцій.
Скільки це коштує
За даними Reuters, на закритті торгів 25 листопада акція SpaceX коштувала 127,44 долара. Отже, подарунок на одну дитину оцінюють у 254,88 долара. Загальна вартість ініціативи - майже 18 мільярдів доларів.
Коли передадуть акції
Маск уточнив терміни в іншому дописі. Акцію від SpaceX мають передати в грудні 2026 року, а від самого Маска - у червні 2027 року, після завершення періоду заборони на продаж акцій (lock-up).
Нагадаємо, 19 жовтня Маск заявив про намір подарувати кожній дитині в США по одній акції SpaceX. Тоді програму планували запустити 2027 року, а її вартість оцінювали приблизно у 10,5 мільярда доларів. Він не уточнив, як саме проходитиме роздача і хто отримає право на акції. Тепер Маск удвічі збільшив обіцянку.
Компанія SpaceX вийшла на біржу в червні. Маск став першим у світі трильйонером після рекордного IPO, у межах якого SpaceX залучила 75 мільярдів доларів за ціни 135 доларів за акцію.