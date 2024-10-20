Маск пообіцяв по 1 млн доларів за підтримку його петиції. Це схоже на підкуп виборців

Як пише видання, під час виступу в Гаррісбурзі (штат Пенсільванія) Маск закликав людей підтримати петицію America PAC про зобов'язання підтримувати право на свободу слова та право володіння зброєю. Крім того, він вручив перший чек на 1 млн доларів.

Американські експерти вважають, що напередодні президентських виборів це схоже на підкуп виборців (враховуючи факт, що Маск публічно підтримав кандидата Дональда Трампа). Проте дійти згоди, чи так це, не можуть.

У довіднику Міністерства юстиції США щодо виборчих злочинів зазначено, що платити виборцям з метою стимулювання чи надання винагороди за голосування або реєстрацію є злочином. Заборона охоплює не лише грошові виплати, але й будь-які матеріальні речі, що мають грошову цінність. Зокрема алкоголь, лотерейні квитки чи соціальну допомогу. За такі дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі.

Також видання додало, що в обліковому записі America PAC на X зазначено, що пропозиція щодо 1 млн доларів доступна для зареєстрованих виборців Пенсильванії, які підпишуть петицію. До цього організація опублікувала пропозицію в розмірі 100 доларів для виборців із Пенсильванії, які підписали петицію, і 47 доларів для виборців з інших штатів, які вагаються. Зокрема, Мічигану й Вісконсину.