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Маск планирует использовать роботов-гуманоидов на собственных заводах

Новина українською →
Четверг 27 января 2022 23:27
Маск планирует использовать роботов-гуманоидов на собственных заводах Фото: Илон Маск, основатель компаний SpaceX (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Основатель компании SpaceX Илон Маск планирует использовать роботов Tesla Bot на собственных заводах Tesla. В этом году компания планирует сосредоточиться на их производстве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам Маска, производство роботов станет приоритетом для Tesla в 2022 году. Как он отметил, для компании строительство Optimus может стать "важнее, чем автомобильный бизнес".

В частности, Tesla столкнулась с проблемой из-за цепочек поставок и недостатка работников, что также может повлиять на мощность заводов.

Маск добавил, что первые использования робота Tesla, вероятно, будут проходить именно на объектах компании.

Среди известных характеристик робота можно отметить:

  • рост составит 172 см;

  • вес - 57 килограммов;

  • экран с полезной информацией будет на месте лица гуманоида;

  • способен развивать скорость до 8 км/ч.

В частности, в работе андроида будет заложен автономный компьютер Dojo и нейронная сеть.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Tesla анонсировала собственного робота-гуманоида.

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