Маск планирует использовать роботов-гуманоидов на собственных заводах
Основатель компании SpaceX Илон Маск планирует использовать роботов Tesla Bot на собственных заводах Tesla. В этом году компания планирует сосредоточиться на их производстве.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам Маска, производство роботов станет приоритетом для Tesla в 2022 году. Как он отметил, для компании строительство Optimus может стать "важнее, чем автомобильный бизнес".
В частности, Tesla столкнулась с проблемой из-за цепочек поставок и недостатка работников, что также может повлиять на мощность заводов.
Маск добавил, что первые использования робота Tesla, вероятно, будут проходить именно на объектах компании.
Среди известных характеристик робота можно отметить:
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рост составит 172 см;
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вес - 57 килограммов;
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экран с полезной информацией будет на месте лица гуманоида;
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способен развивать скорость до 8 км/ч.
В частности, в работе андроида будет заложен автономный компьютер Dojo и нейронная сеть.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Tesla анонсировала собственного робота-гуманоида.