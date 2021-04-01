Маск первоапрельским твитом поднял стоимость криптовалюты Dogecoin на 20%

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск 1 апреля сообщил, что намерен отправить Dogecoin на Луну. Криптовалюта должна отправиться в космический полет в буквальном смысле.

Об этом Маск написал в Twitter .

После публикации Маска стоимость криптовалюты на бирже Binance в течение получаса выросла на 20% до 0,062 долларов.

По его словам, "настоящий Dogecoin будет отправлен на настоящую Луну".

Ранее Маск неоднократно делал заявления в Twitter, которые существенно влияли на стоимость криптовалют.

В частности, в конце января Маск добавил тег #bitcoin на своей странице профиля в Twitter, что привело к росту биткойна в этот день.

Один из инвесторов компании Tesla уже подал иск в суд на главу копании Илона Маска из-за его публикаций в социальной сети Twitter.

По мнению истца, "странные" твиты Маска подвергают компанию риску убытков и роста долговой нагрузки. Он также считает, что они нарушают существующую договоренность с Комиссией по ценным бумагам США о том, что его активность в соцсетях должна быть "предварительно одобрена".

Криптовалюта Dogecoin была основана в 2013 году на существующей криптовалюте Luckycoin, которая в свою очередь была основана на Litecoin, которая основана на биткойне.

Отметим, 1 апреля во всем мире отмечается День смеха, когда принято дурачить людей невероятными сообщениями.