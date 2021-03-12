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На Илона Маска подали в суд из-за его твитов

Новина українською → Калифорния, Пятница 12 марта 2021 22:10
На Илона Маска подали в суд из-за его твитов Фото: Илон Маск (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Один из инвесторов компании Tesla подал иск в суд на ее совет директоров и на ее главу Илона Маска из-за его публикаций в социальной сети Twitter. Иск был подан в суд штата Делавэр.

Об этом сообщает Bloomberg law.

"Некорректное поведение Маска и неспособность Tesla обеспечить следование правилам нанесли значительный ущерб компании и "миллиардные потери в рыночной капитализации", - утверждается в иске.

По мнению истца, "странные" твиты Маска подвергают компанию риску убытков и роста долговой нагрузки. Он также считает, что они нарушают существующую договоренность с Комиссией по ценным бумагам США о том, что его активность в соцсетях должна быть "предварительно одобрена".

В иске отмечается, что совет директоров не контролирует публичное поведение Маска в соцсетях, несмотря на то, что он неоднократно нарушал указанное соглашение.

Отмечается, что в 2018 году Маск по договоренности с Комиссией по ценным бумагам взял на себя обязательство не раскрывать важную информацию, касающуюся работы Tesla, "без предварительного одобрения".

Напомним, акции компании Tesla Inc в понедельник, 8 марта, упали еще на 4% и уже потеряли почти 35% стоимости по сравнению с рекордным январским максимумом. Акции производителя электромобилей теряют более 30% стоимости уже в третий раз за последний год.

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