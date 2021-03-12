На Илона Маска подали в суд из-за его твитов

Один из инвесторов компании Tesla подал иск в суд на ее совет директоров и на ее главу Илона Маска из-за его публикаций в социальной сети Twitter. Иск был подан в суд штата Делавэр.

"Некорректное поведение Маска и неспособность Tesla обеспечить следование правилам нанесли значительный ущерб компании и "миллиардные потери в рыночной капитализации", - утверждается в иске.

По мнению истца, "странные" твиты Маска подвергают компанию риску убытков и роста долговой нагрузки. Он также считает, что они нарушают существующую договоренность с Комиссией по ценным бумагам США о том, что его активность в соцсетях должна быть "предварительно одобрена".

В иске отмечается, что совет директоров не контролирует публичное поведение Маска в соцсетях, несмотря на то, что он неоднократно нарушал указанное соглашение.

Отмечается, что в 2018 году Маск по договоренности с Комиссией по ценным бумагам взял на себя обязательство не раскрывать важную информацию, касающуюся работы Tesla, "без предварительного одобрения".