Маск отримає кабінет у комплексі Білого дому біля Трампа, - New York Times

За інформацією джерел видання, очікується, що Маск використовуватиме приміщення в будівлі Ейзенхауера, яке примикає до Білого дому.

Як зазначає New York Times, це дасть змогу Маску, який володіє компаніями з мільярдами доларів контрактів з урядом, продовжувати мати значний доступ до обраного президента Дональда Трампа, коли він вступить на посаду цього місяця.

Маск обговорював з посадовими особами перехідного періоду, яким буде його рівень доступу до Західного крила, але це залишилося неясним. Співробітникам та іншим особам, які можуть вільно приходити і йти в Західне крило, зазвичай потрібна спеціальна перепустка.

Близькість до Трампа

Маск пожертвував сотні мільйонів, щоб допомогти Трампу перемогти на виборах 2024 року, і відтоді регулярно перебуває поруч із ним, часто використовуючи один із котеджів для оренди на території Трампа в Мар-а-Лаго. Він був присутнім на офіційних зустрічах і щонайменше на одному закордонному дзвінку - президенту України Володимиру Зеленському, а також висловлював свою думку щодо кадрових і кабінетних рішень.

Поки не зрозуміло, чи отримає Вівек Рамасавамі, партнер Маска з керівництва проєктом, офісні приміщення в будівлі Ейзенхауера.

Проєкт Маска та етичні норми

Проєкт Маска-Рамасвамі називається Департаментом ефективності уряду, або DOGE, але це не "департамент" у сенсі Міністерства (департаменту) юстиції - офіційної, уповноваженої Конгресом частини уряду. Статус Маска і проєкт підняли безліч запитань про правила для таких структур.

Наразі співробітники DOGE працюють у вашингтонському офісі компанії SpaceX Маска.

Робота над DOGE досі була оповита таємницею, а перехідна команда Трампа практично нічого не розкриває про те, як він буде функціонувати або як його фінансуватимуть.

Поки що невідомо, наскільки великою буде команда Маска, а також яким буде його власний статус. Деякі посадові особи перехідного періоду припустили, що він може стати "спеціальним державним службовцем", статусом, що може бути оплачуваним або неоплачуваним і має гнучкіші правила розкриття особистої фінансової інформації, ніж ті, що вимагають від звичайних співробітників.

Якщо він це зробить, Маск, найбагатша людина у світі, майже напевно відмовиться від зарплати. Але можуть виникнути правові наслідки того, як адміністрація Трампа в кінцевому підсумку визначить роль Маска і як DOGE вписується в бюрократію виконавчої влади.

Одне з питань стосується етичних правил, включно з розкриттям фінансової інформації та заборонами на певні конфлікти інтересів, такі як обмеження на можливість колишніх спеціальних державних службовців лобіювати певні приватні інтереси після роботи над відповідними темами під час тимчасової служби.

Зокрема, усі державні службовці, включно зі спеціальними тимчасовими, підпадають під дію закону про конфлікт інтересів, який забороняє їм брати участь в офіційних справах, у яких вони або їхні сім'ї чи організації мають фінансовий інтерес. Оскільки деякі компанії Маска мають контракти з федеральним урядом, цей закон, мабуть, забороняє DOGE працювати над пов'язаними питаннями, якщо він набуде такого статусу.

Якби Маск або його співробітники стали спеціальними державними службовцями, їм довелося б подавати форми фінансової звітності. Однак якщо вони вирішать відмовитися від значних державних зарплат, адміністрація Трампа могла б зберегти ці дані в таємниці від громадськості.