Маск обещает 6 миллиардов долларов, если ООН решит проблему с голодом в мире

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX Илон Маск обещает пожертвовать Организации Объединенных наций 6 миллиардов долларов. Правда, деньги ООН сможет получить только в том случае, если докажет, что они помогут решить проблему голода в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
Маск заявил, что продаст акции Tesla на сумму 6 миллиардов долларов и пожертвует их ООН, если организация сможет показать, как эти деньги помогут решить проблему голода в мире. Такое заявление последовало после того, как исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал Маска, основателя Amazon Джеффа Безоса и других миллиардеров принять меры, чтобы помочь положить конец голоду.
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Бизли ответил на заявление Маска. Он написал в комментариях, что
Напомним, что Маск стал самым богатым человеком в истории мира. Он обогнал л основателя Amazon Джеффа Безоса.