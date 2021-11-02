UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Маск обещает 6 миллиардов долларов, если ООН решит проблему с голодом в мире

Автор: Наталья Скороход

Американский бизнесмен, основатель компаний SpaceX Илон Маск обещает пожертвовать Организации Объединенных наций 6 миллиардов долларов. Правда, деньги ООН сможет получить только в том случае, если докажет, что они помогут решить проблему голода в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

Маск заявил, что продаст акции Tesla на сумму 6 миллиардов долларов и пожертвует их ООН, если организация сможет показать, как эти деньги помогут решить проблему голода в мире. Такое заявление последовало после того, как исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал Маска, основателя Amazon Джеффа Безоса и других миллиардеров принять меры, чтобы помочь положить конец голоду.

На своей странице в соцсети

Бизли ответил на заявление Маска. Он написал в комментариях, что

Напомним, что Маск стал самым богатым человеком в истории мира. Он обогнал л основателя Amazon Джеффа Безоса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон МаскООН