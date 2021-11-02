Маск обещает 6 миллиардов долларов, если ООН решит проблему с голодом в мире

Маск заявил, что продаст акции Tesla на сумму 6 миллиардов долларов и пожертвует их ООН, если организация сможет показать, как эти деньги помогут решить проблему голода в мире. Такое заявление последовало после того, как исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал Маска, основателя Amazon Джеффа Безоса и других миллиардеров принять меры, чтобы помочь положить конец голоду.

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Бизли ответил на заявление Маска. Он написал в комментариях, что